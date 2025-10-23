نشان مرغک کانون، هدیه کودکان به استاندار
کودکان عضو کانون پرورش فکری مازندران نشان مرغک کانون را به استاندار هدیه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
صبح امروز پنجشنبه ۱ آبان، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، در نشستی صمیمی با کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان دیدار و گفتوگو کرد، نشست در فضایی گرم و امیدبخش که فرصتی برای شنیدن دغدغهها، آرزوها و پیشنهادهای نسل آیندهساز مازندران فراهم آورد.
استاندار مازندران در این دیدار گفت: دیدار با شما نوجوانان، نهتنها وظیفه اداری، بلکه افتخار انسانی است، چون شما آیندهسازان این سرزمین هستید و باور دارم که با اندیشههای خلاق و دلهای پاکتان، میتوانید مازندران را به قلههای بلندتری برسانید.
مهدی یونسی افزود: امروز از شما آموختم که امید، از دل همین گفتوگوهای ساده و صمیمی زاده میشود.
حامد فاضلی کبریا مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران در حاشیه دیدار اعضای منتخب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با استاندار گفت: کودکان و نوجوانانی که امروز به دیدار استاندار آمدند اعضای برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان هستند که به دیدار استاندار آمدند تا از فعالیتها و موفقیتهای خود برای او تعریف کنند.
او با بیان اینکه این دیدار با پیشنهاد خود استاندار انجام شد، افزود: در مازندران بیش از ۶۰ کانون پرورش فکری و کانون زبان در حال فعالیت هستند که کودکان در زمینههای مختلف از جمله نقاشی، نجوم، نقالی و کتابخوانی به آنجا مراجعه میکنند.
در پایان این نشست، کودکان با اهدای هدایایی ویژه، از جمله «نشان مرغک کانون»، از استاندار مازندران تقدیر کردند، نشانی که از دست دختر شهید موسوی به استاندار مازندران تقدیم شد.