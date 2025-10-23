نشان مرغک کانون، هدیه کودکان به استاندار

نشان مرغک کانون، هدیه کودکان به استاندار



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح امروز پنجشنبه ۱ آبان، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، در نشستی صمیمی با کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد، نشست در فضایی گرم و امیدبخش که فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها، آرزو‌ها و پیشنهاد‌های نسل آینده‌ساز مازندران فراهم آورد.

استاندار مازندران در این دیدار گفت: دیدار با شما نوجوانان، نه‌تنها وظیفه اداری، بلکه افتخار انسانی است، چون شما آینده‌سازان این سرزمین هستید و باور دارم که با اندیشه‌های خلاق و دل‌های پاکتان، می‌توانید مازندران را به قله‌های بلندتری برسانید.

مهدی یونسی افزود: امروز از شما آموختم که امید، از دل همین گفت‌و‌گو‌های ساده و صمیمی زاده می‌شود.





حامد فاضلی کبریا مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران در حاشیه دیدار اعضای منتخب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با استاندار گفت: کودکان و نوجوانانی که امروز به دیدار استاندار آمدند اعضای برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان هستند که به دیدار استاندار آمدند تا از فعالیت‌ها و موفقیت‌های خود برای او تعریف کنند.

او با بیان اینکه این دیدار با پیشنهاد خود استاندار انجام شد، افزود: در مازندران بیش از ۶۰ کانون پرورش فکری و کانون زبان در حال فعالیت هستند که کودکان در زمینه‌های مختلف از جمله نقاشی، نجوم، نقالی و کتابخوانی به آنجا مراجعه می‌کنند.