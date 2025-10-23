\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0648\u0642\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u062a\u0631\u0648\u0631 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u062d\u06cc\u0627\u0626\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n