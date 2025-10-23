پخش زنده
در ادامه ی برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج ۲۰۰ قاری در رشتههای حفظ و ترتیل و قرائت به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با شعار قرآن، کتاب وحدت با حضور نخبگان و سرآمدان قرآنی کشور از 26 مهر ماه در مجتمع فرهنگی، هنری فجر سنندج آغاز به کار کرده است.
شریفی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج میگوید: در این رقابتها که تا چهارم ابان ماه ادامه دارد ۲۰۰ قاری خواهر و برادر با هم به رقابت میپردازند.
نفرات برتر این رقابتها در مسابقات بین المللی جهان اسلام حضور پیدا میکنند.