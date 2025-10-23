پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، معاون سیاسی وزیر کشور از تدوین طرح ساختار مشاوران و دستیاران جوان خبر داد و گفت: این طرح بهصورت مکتوب تنظیم شده و بهعنوان پایلوت در استان کرمان اجرا میشود تا در ادامه بهعنوان الگویی موفق به سایر استانها تسری یابد.
علی زینیوند، صبح امروز ، در نشست صمیمی با جوانان استان کرمان، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: کرمان یکی از استانهای مهم، با هویت درخشان و ظرفیتهای بیبدیل در کشور است.
وی به نقش استاندار کرمان در همگرایی ایجاد شده در استان اشاره داشت و افزود: دکتر طالبی، استاندار کرمان مدیری با دانش سیاسی، تجربه بالا، تفکر خلاق و باور عمیق به جوانان است که همین ویژگیها، مسیر موفقیت استان را هموار کرده است.
زینیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مشارکت جوانان در ساختارهای تصمیمسازی افزود: کار بهصورت فردی معنا ندارد. حضور جوانان در اندیشکدهها، انجمنها و تشکلهای مردمی موجب شکلگیری تجربههای ارزشمند و زیستهای میشود که آینده مدیریتی کشور را تضمین میکند.
زینیوند با تأکید بر اینکه نشاط و انگیزه، پیششرط خلاقیت و تولید امید است، یادآور شد: در دهههای ۶۰ و ۷۰، بسیاری از مدیران مؤثر کشور از دل انجمنهای اسلامی و تشکلهای جوانان برخاستند. اگر ساختارهای جمهوری اسلامی بهدرستی عمل کنند، افراد شایسته در دل همین ساختارها شناخته شده و رشد مییابند.
وی با توصیه به جوانان برای حفظ امید و اعتماد به ظرفیتهای کشور تصریح کرد: ساختار شوراها را جدی بگیرید و ناامید نشوید. با وجود مشکلات و سختیهای معیشتی، کار در کشور تعطیل نشده است. باید با خلاقیت و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، مسیر توسعه را ادامه دهیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان اظهار امیدواری کرد: نقشآفرینی مشاوران و دستیاران جوان در شوراها میتواند الگویی موفق برای سراسر کشور باشد. وزارت کشور از این روند حمایت میکند و مطمئن باشید ایران از شرایط کنونی عبور کرده و آیندهای درخشان در انتظار آن است.
وی با تأکید بر نقش مؤثر نسل جوان در توسعه کشور گفت: ایران کشوری نیست که با تحریم و تهدید از پای درآید. با اعتقاد میگویم که در ده سال آینده، ایران یکی از پررونقترین کشورهای جهان خواهد بود.