معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد: اعتبار ویژهای برای احیای قلعه اشکذر که در داخل بافت قدیمی و در مجاورت حسینیه سفید و آسیاب آبی قرار دارد، تخصیص خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طلایی مقدم در سفر به شهرستان اشکذر با بیان اینکه آثار تاریخی هویت، مردمان هر شهر به شمار میرود بر تداوم روند عملیات عمرانی بازسازی و مرمت قلعه تاریخی اشکذر بدون وقفه و تا اتمام کار تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: اعتبار ویژهای در جهت احیای این اثر تاریخی فاخر که در داخل بافت قدیمی و در مجاورت حسینیه سفید و آسیاب آبی قرار دارد، تخصیص خواهیم داد تا با بازسازی کامل، این اثر ارزشمند رونق و مورد بازدید عموم قرار گیرد.
وی همچنین در بازدید از ساختمان نیمه تمام اداره فنی و حرفهای شهرستان اشکذر، پیگیری تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام در شهرستانهای استان را یکی از اولویتهای حوزه معاونت عمرانی استانداری عنوان کرد.