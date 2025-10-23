

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت جمعیت هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام و به منظور آموزش رعایت نکات ایمنی هنگام بروز زلزله، مانور خروج اضطراری در مدارس شهرستان چرام برگزار شد.

در این مانور که همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی، با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در دبیرستان متوسطه اول چرام برگزار شد نحوه خود مراقبتی در هنگام بروز زلزله و رعایت نکات ایمنی موقع خروج اضطراری به دانش آموزان آموزش داده شد.

رئیس هلال احمر شهرستان در حاشیه برگزاری این مانور گفت: در این مانور دانش آموزان نحوه پناهگیری در راه روهها، و پناهگیری در کلاس‌های درس و ستون‌های مدارس را بصورت عملی فراگرفتند.

علمدار دستور با بیان اینکه تاکنون مانور زلزله و خروج اضطراری در ۱۰ مدرسه شهرستان چرام برگزار شده است، افزود: کمک به مجروحان زلزله و نحوه حمل و انتقال آنان به بیمارستان صحرایی و همچنین نحوه خاموش کردن آتش از دیگر آموخته‌های دانش آموزان در این مانور بود.