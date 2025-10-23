پخش زنده
کرایه تاکسیهای گردشی و تلفنی در مهاباد به ترتیب تا ۱۵۰ هزار و ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافت؛ همچنین نرخ اتوبوسها و مینیباسهای شهری نیز تا ۱۵۰ هزار ریال تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد از افزایش نرخ کرایه تاکسیهای گردشی، خطی و ون درون شهری این شهرستان برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خبر داد.
شیرکو نورانی اعلام کرد که پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری مهاباد، کرایه تاکسیهای گردشی، خطی و ون از ۱۰۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافته است. همچنین نرخ کرایه تاکسیهای تلفنی داخل شهر از ۲۵۰ هزار ریال به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.
وی افزود: در برخی مسیرهای خاص همچون مجتمع روناس ۲، آپارتمانهای صنعت و معدن به سمت مناطق خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا، پشت تپ و سیدآباد، کرایه تاکسی تلفنی از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته است. همین نرخ برای مسیرهای خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری به مقصد پشت تپ، فجر، سیدآباد و همچنین مسیرهای شهرک فجر و سیدآباد به پشت تپ نیز اعمال شده است.
نورانی همچنین گفت که کرایه تاکسی مرکز ۱۳۳ به ۳۵۰ هزار ریال و کرایه تاکسی به تالارهای سطح شهر به ۴۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.
در بخش حملونقل عمومی نیز نرخ کرایه اتوبوس و مینیبوسهای داخل محدوده شهری از ۶۰ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال، اتوبوسهای خانقاه و یوسفکند از ۷۵ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال و اتوبوسهای دریاس و اگریقاش از ۱۲۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.
وی در خصوص مرکز آنلاین ۱۸۳۰ توضیح داد که به ازای هر دقیقه توقف، ۱۰ هزار ریال کرایه دریافت میشود و رانندگان تنها در صورت ارائه خدمات به صورت سیستمی مجاز به دریافت این هزینه هستند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مهاباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شکایات خود را به شماره ۴۲۲۳۳۰۰۰ واحد نظارت و بازرسی تاکسیرانی اعلام کنند.
گفتنی است کرایه تاکسیهای گردشی و خطی درون شهری مهاباد پیش از این در فروردین ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود.