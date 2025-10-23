به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در حاشیه دومین نشست دیپلماسی استانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مشهد افزود: روند ورود گردشگران به کشور، امسال با رشد خوبی آغاز شد؛ چنانچه فروردین ماه آمار ورودی ۴۸ درصد افزایش یافت، اما پس از حمله رژیم صهیونیستی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میزان ورود گردشگران خارجی کاهش یافت.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: بیش از ۵۱ درصد از گردشگران کشور مذهبی هستند که به ترتیب از کشور‌های عراق، افغانستان و پاکستان راهی ایران و به ویژه مشهد می‌شوند.

معاون وزیر گردشگری گفت: علاوه بر زیارت پیگیر هستیم تا سلامت و گردشگری را به مقاصد دیگر گردشگران خارجی کشور‌های منطقه در سفر به ایران اضافه کنیم.

محسنی بندپی افزود: بایدشرایط حضور و خدمات به گردشگران خارجی را ارتقا دهیم که در این راستا روان سازی تردد در مرز، تبدیل ارز در مراکز گردشگری، افرایش پرواز‌های مستقیم و دیگر تسیهلات مرزی از آن جمله ضرورت هاست.