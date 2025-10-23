بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از امروز اول آبان ۱۴۰۴ لغو کرد. با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران محترم قوا، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کاملا اطمینان می‌دهد که این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد.

تمامی سپرده‌ها با همان شرایط قرارداد قبلی، به بانک ملی ایران منقل خواهد شد و سپرده گذاران عزیز از روز شنبه در محل همان شعبه قبلی (با مدیریت و تابلوی بانک ملی ایران) تمامی خدمات را کما فی السابق دریافت خواهند کرد و بانک ملی ایران در خصوص سپرده‌ها پاسخگو است.

تمامی خدمات مبتنی بر فناوری از جمله کارت‌های بانکی، اینترنت بانک و ... کما فی السابق برای مشتریان بانک آینده ادامه دار خواهد بود.