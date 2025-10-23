به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران پاک‌بین گفت: در سایه‌ی حمایت‌های مدیریت ارشد، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه‌ی متخصصان بومی این شرکت ، در مهرماه ۱۴۰۴ ، ۳۶۰ هزار و ۷۹۸ تُن شمش فولادی در فولاد خوزستان تولید شد.

وی افزود : این رکورد با پشت سر گذاشتن رقم ۳۵۹۲۳۲ تُن در فروردین‌ماه سال جاری به ثبت رسید.

پاک بین با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی توان متوقف کردن اراده‌ی فولادمردان را ندارد، افزود: ما در مسیر تولید با موانعی جدی ازجمله محدودیت انرژی ، خاموشی‌ها و فشار‌های ناشی از تحریم روبرو بودیم ، اما تجربه نشان داده است هرگاه تلاش، کوشش، گذشت و ایثار در کنار هم قرار گیرند، دیوار‌ها فرو می‌ریزند و رکورد‌ها شکسته می‌شوند.