

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با نظر سید سیروس پورموسوی، سرمربی صنعت نفت، محمد نوری به جمع کادر فنی تیم صنعت‌نفت آبادان اضافه شد.

پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، پیکان و پارس جنوبی جم تیم‌هایی هستند که محمد نوری سابقه بازی در آنها را دارد.

نوری که همراه تیم ملی در جام جهانی و جام ملت.‌های آسیا به عنوان بازیکن حضور داشت سابقه مربیگری در تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، ملوان بندر انزلی و گل‌گهر سیرجان را دارد.