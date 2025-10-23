پخش زنده
نماینده مردم مهاباد گفت: بهبود شاخصهایی مانند فرسودگی مدارس و سه هزار کلاس تخریبی آذربایجان غربی نیازمند مشارکت جدیتر دولت- خیران و بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سلام ستوده در نشست توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به محرومیتها و کاستیهای موجود در بخش آموزش و پرورش استان به ویژه در مناطق کم برخوردار گفت:سرانه فضای اموزش یاستان در رتبه سیام قرار دارد و جمعیت بالای ۳۵ نفر در هر کلاس کیفیت آموزش را تقیلی میدهد، ۴۰ درصد مدارس استان فرسوده هستند، سه هزار کلاس درس تخریبی داریم و بسیاری از مدارس فاقد محوطه سازی- دیوار کشی و سامانههای گرمایشی استاندارد هستند، از سوی دیگر این محرومیتها فقط در فضای فیزیکی و کلاس درس خلاصه نمیشود بلکه بسیاری از دانش آموزان ما از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی نظیر کتابخانه- اینتر نت- آزمایشگاه و کارگاههای آموزشی بی بهرهاند.
وی بااشاره به اینکه تحقق عدالت آموزشی نیازمند مشارکت جدیتر دولت و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و استفاده از ظرفیت خیران و نشان دار کردن مالیاتهاست گفت: در آخرین همایش خیران مدرسه ساز، ساخت صد مدرسه با ۸۰۰ کلاس درس تقبل شده است و در حال حاضر نیز ۲۷۸ طرح با ۱۶۰۰ در نهضت مدرسه سازی تعریف شده است.
نماینده مردم مهاباد در ادامه ساماندهی و جذب معلمان-اجرای دقیق رتبه بندی- تشکیل کارگروه ویژه عدالت آموزشی مناطق محروم -تکمیل طرحهای نیمه تمام- تدوین الگوی هوشمندسازی مدارس مناطق محروم -جذب بازماندگان از تحصیل- بومی گزینی و ارتقای کیفی نیروی انسانی- راه اندازی اردوگاهی در تراز ملی -تجهیز هنرستانها و مراکز رفاهی معلمان -تکمیل هتل نیمه تمام معلمان را از مهمترین مطالبات حوزه آموزش و پرورش استان عنوان کرد.