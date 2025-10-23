پخش زنده
امروز: -
مستند «بعد از بابا»، از شبکه دو و فیلم «ساختمان لاف»، از شبکه نمایش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «بعد از بابا» امشب پس از خبر ۲۰:۳۰، حوالی ساعت ۲۰:۵۵ از شبکه دو پخش میشود.
این مستند روایتی انسانی و عمیق از زندگی زینب علیاکبر است، مادری جوان که بیستوهفتم مهر، برای نخستینبار فرزند نورسیدهاش را در آغوش میگیرد و برای او از پدری میگوید که سه ماه و بیستونه روز پیش، در آخرین روز جنگ دوازدهروزه به شهادت رسیده است.
«بعد از بابا»، نگاهی شاعرانه و در عین حال واقعی به تداوم زندگی در سایه فقدان دارد، روایتی از مادری که با صدای آرامشبخش خود، قصه دلدادگی، صبر و امید را برای نوزادی بازگو میکند که هنوز پدرش را ندیده است.
این مستند کوتاه به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدیهسادات محور، در خانه هنری رسانهای دیما و با همکاری سازمان هنری رسانهای اوج تولید شده است.
شبکه نمایش امشب میزبان فیلم تحسینشده «ساختمان لاف» است، اثری از سینمای ایتالیا در گونه جاسوسی که با فضایی پرکشش و روایتی چندلایه، نگاه متفاوتی به مفهوم اعتماد و دروغ ارائه میدهد.
«ساختمان لاف» به کارگردانی میشل ریوندینو، که ساعت ۲۳، پخش می شود، در مورد جاسوسی است که برای یک شرکت فاسد کار میکند، جایی که یک مدیر کارخانه او را استخدام میکند تا همکارانش را تعقیب کند.
میشل ریوندینو، الیو آلمانو و ونسا اسکالرا در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«ساختمان لاف»، جمعه ۲ آبان در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.