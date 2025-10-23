پخش زنده
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی گفت: تاکنون برای ۵۸۰ هزار نفر مجوز کسب و کار در حوزه صنایعدستی صادر شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه به یک میلیون نفر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در سفر به ارومیه در نشست با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر برای ۵۸۰ هزار نفر مجوز کسب و کار در این حوزه صادر شده که پیشبینی میکنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه این رقم به یک میلیون نفر ارتقا یابد.
مریم جلالی با بیان اینکه در تبصره ۱۵ قانون بودجه سالجاری عدد قابل توجهی برای حوزه صنایعدستی دیده شده است، افزود: با پرداخت این تسهیلات ما از تشکلها، تعاونیها، اتحادیهها و انجمنها حمایتهای لازم را انجام میدهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهادهای مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم آورد.
جلالی تصریح کرد: ما در کنار بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی به صورت کارا و اثربخش حمایتهای همهجانبه را از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی انجام میدهیم تا شرایط خوبی را برای رونق و توسعه تولیدات در این بخش فراهم شود.