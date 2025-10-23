امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

هوش مصنوعی، پدیده سینما

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱- ۱۷:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
تبدیل ویلا‌های غیر مجاز به باغ مرکبات
تبدیل ویلا‌های غیر مجاز به باغ مرکبات
۱۴۰۴-۰۷-۲۸
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان نو ورود کارشناسی دانشگاه تهران
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان نو ورود کارشناسی دانشگاه تهران
۱۴۰۴-۰۷-۳۰
خبرهای مرتبط

تأکید بر نقش هوش مصنوعی در تحول صنعت پتروشیمی

ماموریت‌های معاونت علمی ریاست جمهوری در طرح ملی هوش مصنوعی

اژه‌ای: سرمایه گذاری و شتاب در حوزه هوش مصنوعی ضروری است

برچسب ها: هوش مصنوعی ، سینما
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 