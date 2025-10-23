پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزد: بخش کشاورزی با وجود نقش حیاتی در امنیت غذایی، کمتر از صنعت و معدن مورد حمایت قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار باید اولویتهای ملی در حوزههای تولیدی بازنگری شود.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی با وجود نقش حیاتی در امنیت غذایی، کمتر از صنعت و معدن مورد حمایت قرار گرفته است، افزود: خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و خوراک دام میتواند گامی مؤثر در کنترل تورم باشد.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین صنعت پوشاک را دارای ظرفیت بسیار بالا برای اشتغالزایی دانست و تصریح کرد: با وجود مزایایی چون عدم نیاز به سرمایهگذاری سنگین و عدم وابستگی به تحریم، این صنعت به دلیل واردات بیرویه مغفول مانده است.
آیت الله ناصری با تاکید بر حل و فصل مسائل ارزی و صادرات کشور اظهار داشت: در این زمینه اتاقهای فکر تشکیل و راهکارهای عملی برای مسائل کشور تدوین و اجرایی شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم با ارائه گزارشی از عملکرد دولت چهاردهم، به تخصیص بیش از هشت میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد.
آقاپور همچنین به اقداماتی در حوزه کشت فراسرزمینی و موفقیت در صادرات پوشاک مشاغل خانگی به روسیه پرداخت و ضمن برشمردن چالشهایی نظیر تحریم و ناهماهنگیهای داخلی، بر اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در بخش کشاورزی برای افزایش بهرهوری تأکید ورزید.
وی ادامه داد: با جلسات متعدد با فعالان حوزههای اقتصادی امیدواریم گامهای موثری برای پیشرفت استان برداشته شود و مباحث مطرح شده راهگشای حل مسائل استان باشد.