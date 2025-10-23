به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی گفت: در ادامه اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي و با مشارکت مردمی، پس از دريافت اخباري مبني بر نگهداري مواد مخدر در یک خانه باغ ویلایی ماموران پاسگاه انتظامی ۱۷ جابان پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از محل ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند

وی افزود: یک نفر متهم در این زمینه دستگیر و پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است .

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از عموم مردم خواست،هرگونه اطلاع از فعاليت توزيع کنندگان مواد مخدر و موارد مشکوک و خلاف را به مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ گزارش کنند .