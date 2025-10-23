

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم بانک شهر با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل تیم جوانان ستارگان ساری به پیروزی دست یافت.

پیش از این قرار بود این مسابقات با حضور تیم دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شود که به دلیل انصراف، تیم جوانان ستارگان ساری جایگزین این تیم در این گروه شد.

نتایج مسابقات انفرادی به شرح زیر است:

بانک شهر ۱۰ – جوانان ستارگان ساری صفر

۵۸ کیلوگرم: حسین ترابی ۵ – امیررضا یزدانی ۴،

۶۱ کیلوگرم: پوریا کاظمی ۱۳ – محمد عشوری ۲،

۶۵ کیلوگرم: رضا اطری ۵ – ابوالفضل بخشوده ۲،

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۳ ضربه فنی – جواد جوادی صفر

۷۴ کیلوگرم: کیان محمودجانلو ۱۱ – حسین رسولی صفر

۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۷ – آرمین بابایی صفر

۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی ۱۰ – مهرشاد شیخی صفر

۹۲ کیلوگرم: عزت اله اکبری ۱۰ – مهدی علیزاده صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۱۱ – امیرحسین خیری نتاج صفر

۱۲۵ کیلوگرم: محمد علی تبار ۷ – پوریا یعقوبی ۴

فردا نیز در گروه A این رقابت‌ها تیم‌های خراسان شمالی و پاس ستارگان ساری در شهر ساری به مصاف هم می‌روند.