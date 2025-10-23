پخش زنده
امروز: -
در اجلاس مجمع منطقهای راهآهنهای خاورمیانه در استانبول، با حضور دکتر جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، یادداشت تفاهم همکاری سهجانبهای میان راهآهن ایران، ترکیه و افغانستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ذاکری در این اجلاس با تأکید بر تقویت دیپلماسی ریلی دولت چهاردهم گفت: توسعه زیرساختها، اتصال شبکههای ریلی و افزایش ترانزیت با کشورهای همسایه با شتاب در حال پیگیری است.
وی رفع گسستگیهای ریلی میان ایران و عربستان را فرصتی برای جهش اقتصادی و گردشگری زیارتی دانست و از آمادگی ایران برای تشکیل کارگروههای مشترک و توسعه پیوند ریل و بندر در خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.
سیوششمین اجلاس مجمع منطقهای راهآهنهای خاورمیانه (UIC RAME)، با حضور فعال راهآهن ایران و نمایندگان کشورهای ترکیه، افغانستان، عربستان سعودی و سوریه، همراه با مدیران ارشد اتحادیه بینالمللی راهآهنها (UIC) در استانبول برگزار شد.