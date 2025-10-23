

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۹ نفر حضور دارند، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده کشتی میان سومیت مالیک از هند و لوکا گوینجیلیا از گرجستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۱ شرکت کننده دارد، رضا مومنی در دور اول به مصاف لویک میکائیلیان از ارمنستان می‌رود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۶ نفر نماینده دارد، یاسین رضایی در دور نخست با دنیس نعیم از بلغارستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، سینا خلیلی در دور اول به مصاف عمر عمروف از روسیه می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۷ کشتی گیر برگزار می‌شود، محمد بخشی در دور اول با سیف اله ایتایف از فرانسه پیکار می‌کند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف لوی هاینس از آمریکا می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۹ شرکت کننده دارد، ابوالفضل رحمانی در دور اول با آشیش از هند کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، محمدمبین عظیمی در دور نخست با شرزاد پایانوف از ازبکستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، ابوالفضل بابالو در دور اول با فی لانگ گائو از چین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۹ نفر شرک کرده‌اند، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان اسکارامل از ایتالیا و دمیتری دوسکوف از مولداوی می‌رود.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

جمعه ۲ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

شنبه ۳ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۴ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۵ آبان ماه:

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد