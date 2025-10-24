بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با اشاره به مهمترین طرحهای عمرانی استان، گفت: طرخ بزرگراه کنار تخته - دالکی با ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی در قطعه الف و ۳۴ درصد در قطعه ب، با پیگیریهای مستمر و تأمین اعتبار مناسب، تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این محور به عنوان یکی از شریانهای اصلی استان و محل تمرکز ترددها، تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و سرعت دسترسی به مناطق مختلف بوشهر خواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: طرح ساخت جاده ساحلی شیف گناوه نیز که با مشارکت دو پیمانکار بومی در حال ساخت است، ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است با تکمیل بخشهای باقیمانده، تا دهه فجر سال جاری تحویل شود.
وی اظهار کرد: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به بوشهر، اولویت تأمین اعتبار برای قطعات تکمیلی این طرح مورد تأکید قرار گرفت و با مصوبه تخصیص اعتبار و تنظیم قرارداد جدید، به زودی عملیات اجرایی دیگر قطعات آغاز خواهد شد.
در حوزه مسکن ملی، کشوریان از طراحی ۱۶ هزار و ۳۰۰ واحد طرح مسکن در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: حدود ۸۳۰۰ واحد از طرحهای انبوهسازان انجام شده که ۴۷۰۰ واحد توسط اداره کل و بنیاد مسکن پیگیری میشود. تاکنون ۱۲۰۰ واحد تحویل متقاضیان شده و ۸۰۰ واحد دیگر برای دهه فجر امسال آماده خواهد شد که مراحل واگذاری بخش دیگر نیز براساس آورده متقاضیان در حال اجرا است.
وی با اشاره به مشکل تأمین خدمات زیرساختی آب، برق، فاضلاب برخی از سایتهای مسکونی، یادآور شد: در سفر وزیر راه و شهرسازی به بوشهر، با مصوبه شورای عالی مسکن، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از سهم وزارت راه برای تکمیل خدمات زیربنایی سایتها تخصیص داده شد. با تأمین سهم سایر دستگاهها از جمله وزارت نیرو و سازمان مدیریت، بخش قابل توجهی از مشکلات زیربنایی این طرحها در استان برطرف خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به طرح راهآهن بوشهر شیراز نیز گفت: قرارداد این طرح با پیمانکار منعقد شده و عملیات تجهیز کارگاه و فعالیت اجرایی در قطعات جریان دارد، اما با توجه به نیاز اعتباری بالا ۹۰ هزار میلیارد تومان سرعت اجرای آن پایین است. توافق برای تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی، صنایع پتروشیمی و پیگیری اعتبارات لازم در دستور کار قرار دارد تا این طرح راهبردی هرچه سریعتر پیشرفت کند.
وی همچنین از آمادهسازی و واگذاری گروهی زمین دولتی برای متقاضیان خبر داد و افزود: امکانات رفاهی و خدماتی در برخی طرحهای شهری بوشهر از جمله طرح ۸۳۲ واحدی در موقعیت مطلوب با موافقت وزیر راه و شهرسازی فراهم شده تا بخشی از نیاز خانهدار شدن متقاضیان تأمین شود.
کشوریان در پایان با اشاره به سهم استان از طرح ملی جوانی جمعیت، گفت: بیش از ۱۶ هزار خانواده واجد شرایط در سامانه ثبتنام کردهاند و تا کنون ۴ هزار قطعه زمین واگذار شده، اما هنوز بخش زیادی از متقاضیان در نوبت دریافت زمین قرار دارند.