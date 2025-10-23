مدرسه ۱۲ کلاسه سیدآباد مهاباد با زیربنای یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای زیرساخت‌های تحصیلی جنوب آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هم‌زمان با آیین ملی بهره‌برداری از طرح‌های آموزشی و با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت ویدئوکنفرانسی، مدرسه ۱۲ کلاسه سیدآباد مهاباد با زیربنای یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع و با صرف ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افتتاح شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: تاکنون ۱۶۶ کلاس درس در قالب ۱۴ مدرسه با زیربنای بیش از ۲۰ هزار مترمربع در نقاط مختلف استان احداث و به آموزش و پرورش تحویل داده شده است.

پیمان آرامون افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از هفت‌هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و روند احداث فضا‌های آموزشی در قالب نهضت ملی ساخت مدارس با سرعت و جدیت ادامه دارد.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون پنج مدرسه دیگر با ۶۳ کلاس درس در دست احداث است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا مهرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: دولت توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کم‌برخوردار دارد و بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده، احداث پنج مدرسه دیگر در مناطق دارای کمبود فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تحصیل دانش‌آموزان در محیطی استاندارد و ایمن فراهم شود.