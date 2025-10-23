به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصی مهر گفت: مامورین پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی شرق استان تهران در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: کشف یک دستگاه موتور سیکلت سنگین ، یک دستگاه تولید لوازم الکترونیکی خارجی ، ۹۰ هزار کیلوگرم ارزاق عمومی ، ۲۰ دستگاه پرنده الکترونیکی خارجی ، ۴۰ هزار کیلوگرم مکمل خوراکی دام ، ۸۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق ، هفت کیلوگرم انواع تنباکو از موارد شناسایی شده کالای قاچاق بودند .

فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان کرد: در این رابطه ۹ متهم دستگیر و به مراجع قضائي معرفي شدند.