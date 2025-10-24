تامین اعتبار سد دالکی از اولویتها وزارت نیرو
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اهمیت ساخت سد دالکی در تأمین آب زمینهای کشاورزی دشتستان، گفت: تأمین اعتبار برای تسریع در تکمیل این طرح از اولویتهای وزارت نیرو است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، یزدان رضایی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در جریان بازدید از سد دالکی دشتستان به همراه نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، ضرورت رفع چالشهای مالی و اجرایی این طرح حیاتی را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: سد دالکی به عنوان یکی از بزرگترین سازههای آبی منطقه جنوب کشور، نقشی اساسی در امنیت آب کشاورزی شهرستان دشتستان دارد.
وی با اشاره به اینکه این سد با هدف تأمین آب پایدار برای زمینهای کشاورزی و بهویژه نخلستانهای دشتستان طراحی شده است، تأکید کرد: تکمیل سد دالکی بخش مهمی از معادله پایداری اقتصادی و اشتغال منطقه را رقم میزند.
معاون وزیر نیرو در این بازدید اظهار کرد: فرآیند تکمیل سازههای جانبی و نهاییسازی سد نیازمند تأمین اعتبار فوری و منسجم است.
وی تسریع در تکمیل طرح سد دالکی را مطالبه جدی وزارت نیرو دانست و بیان کرد و گفت: در تلاش هستیم با تأمین منابع مالی، ضمن رفع موانع اجرای طرح، زمینه بهرهبرداری سریع سد را فراهم آوریم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز سد دالکی را از مهمترین پروژههای حیاتی شهرستان دانست و تأکید کرد: تکمیل آن مطالبه جدی مردم دشتستان است.
ابراهیم رضایی با اشاره به پیگیریها و درخواستهای مکرر مردم جهت تسریع در ساخت سد دالکی اظهار کرد: با توجه به نقش مهم این طرح در تحقق مطالبات مردم انتظار داریم دولت و وزارت نیرو به آن توجه ویژه داشته باشند.