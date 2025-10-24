تامین اعتبار سد دالکی از اولویت‌ها وزارت نیرو

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اهمیت ساخت سد دالکی در تأمین آب زمین‌های کشاورزی دشتستان، گفت: تأمین اعتبار برای تسریع در تکمیل این طرح از اولویت‌های وزارت نیرو است.