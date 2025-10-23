بانک آینده قابل اصلاح نیست و اضافه برداشت آن از بانک مرکزی به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود و لازم بود که منحل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم اصفهان وورزنه در مجلس شورای اسلامی وعضو هیات رئیسه ونایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با شبکه خبر گفت: این بانک قابل اصلاح نیست وسرپرستی تعیین شده هم نتوانسته وضعیت را بهبود دهد وتا آخر خرداد اضافه برداشت بانک آینده به ۴۴۵ هزار میلیارد میلیارد تومان و زیان انباش آن به میزان ۵۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مهدی طغیانی افزود: تمامی بانک‌ها سپرده قانونی در بانک مرکزی دارند و به ازای هر سپرده که باز می‌شود، بخشی در بانک مرکزی قرار می‌گیرد که در موقع لزوم برای آن بانک استفاده شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید واجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سپرده قانونی بانک آینده در بانک مرکزی ۴۰ همت بود و عدد قابل توجهی بدهی به صورت خط اعتباری و اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی در پایان اسفند به ۳۵۰ همت رسیده بود.

مهدی طغیانی افزود: بانک آینده فراتر از سپرده‌های قانونی از بانک مرکزی برداشت داشته است و این برداشت‌ها در تورم کشور موثر است به خاطر اینکه در زمان‌هایی قول سود‌هایی فراتر از انتظار و امکانات بانک به سپرده گذاران داده شده که قابل تداوم نبود.

وی گفت: در شرایط تحریمی لازم است بانک مرکزی ثبات مالی خود را حفظ کند و این تصمیم برای منحل کردن بانک آینده نیاز بود که پس از دو دهه ناترازی این بانک منحل شد.

مهدی طغیانی افزود: این نوع بی انضباطی مالی در کشور‌های همسایه همچون روسیه وجود ندارد و به شدت با این تخلفات برخورد می‌شود وانتظار می‌رود در کشور ما هم این اقدام‌ها بیش از گذشته باشد.