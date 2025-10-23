به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پدیده‌ای نادر در دومین ماه پاییز درختان مرکبات در رشت، در حالیکه میوه هایشان رسیده، دوباره شکوفه داده‌اند و عطر بهار نارنج هوای پاییز گیلان را بهاری کرده است.

کارشناسان جهاد کشاورزی تغییرات اقلیمی و در مواقعی تغییرات ژنتیکی را از دلایل این پدیده می‌دانند.

گیلان پنجمین تولید کننده مرکبات در کشور است و بر اساس پیش بینی جهاد کشاورزی گیلان، امسال ۲۳۰ هزار تن انواع مرکبات از بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ استان برداشت شود.