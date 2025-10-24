مانور لحظه صفر، اطفای حریق و امداد و نجات در ایستگاه راه آهن صفاشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرمبید گفت: مانور لحظه صفر دستگاه‌های مدیریت بحران این شهرستان با عامل انفجار واگن قطار، اطفای حریق و امدادونجات، در ایستگاه راه آهن صفاشهر برگزار شد.

حمیدرضا رفیعی افزود: در این مانور نجاتگران با هدف سنجش میزان آمادگی عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان بدون اطلاع قبلی در محل حادثه انفجار واگن قطار حاضر شدند و مصدومان را پس از رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه بر روی مصدومان، آنان را با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر خرمبید بیان کرد: این مانور با هدف ارزیابی سرعت عمل و هماهنگی نجاتگران، امدادگران و اعضای تیم توانا در شرایط اضطراری اجرا شد.