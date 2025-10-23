پخش زنده
امروز: -
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نقش مردم در ارزیابی دستگاه قضا گفت: مردم دقیقترین داوران عملکرد قوه قضاییهاند و باید ببینیم مردم از عملکرد ما رضایت دارند یا نه.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در همایش دادستانهای مراکز استانها با اشاره به ضرورت پیوند میان قدرت و اخلاق در نظام اسلامی گفت: در شرایط کنونی باید میان قدرت و اخلاق پیوند برقرار کنیم. قدرت بدون اخلاق، بیروح و بیثمر است. اگر قرار است اقتدار نظام اسلامی معنا پیدا کند، باید در چارچوب کرامت انسانی، و حفظ عزت مردم اعمال شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه در نظام اسلامی، کرامت انسانی بر احکام مقدم است، افزود: باید بین قدرت و اخلاق پیوند ایجاد کرد. باید در حوزههای عمومی، کرامت و عزت انسانها محترم شمرده شود، زیرا کرامت انسانی بر احکام مقدم است.
خلیلی گفت: مسئولیت سازمانی ما این است که اگر قرار است عدالت اجتماعی برقرار شود باید نابرابری، ظلم، تبعیض، ناعدالتی و شکافهای اجتماعی از بین برود.
وی با اشاره به مقاومت سران قریش در برابر پیامبر اسلام (ص) افزود: اعراب جاهلی در برابر شعار توحید چندان مقاومتی نداشتند؛ اما زمانی که پیامبر (ص) فرمود باید نابرابریها از بین برود، باید میان فقیر و غنی تفاوتی نباشد و امتیازات ناعادلانه لغو شود، آنگاه در برابر او ایستادند، زیرا پیام توحید، بهطور مستقیم عدالت و برابری را مطالبه میکرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به این که دادستانها مسئول برقراری عدالت اجتماعی در جامعهاند، افزود: امروز همان مسئولیت سنگینی که پیامبر (ص) در برابر تبعیض و بیعدالتی داشت، بر دوش دادستانهای نظام اسلامی است. دادستانها باید در برایر نابرابریها، تبعیضها و شکافهای اجتماعی حساسیت داشته باشندو در میدان عمل نشان دهند که قدرتشان در خدمت عدالت است.
خلیلی گفت: قدرت دادستان، زمانی ارزشمند است که در مسیر عدالت، رفع تبعیض و خدمت به مردم بهکار رود. هرجا شهری منظم و بسامان باشد بدانید که دادستان آن شهر قوی، اخلاقمدار و در کنار مردم است.
وی با اشاره به نقش مردم در ارزیابی دستگاه عدلیه گفت: مردم دقیقترین داوران عملکرد قوه قضاییهاند و باید ببینیم مردم از عملکرد ما رضایت دارند یا نه. این ارزیابی عقلی و واقعی است، نه صرفاً تشریفاتی.
معاون اول قوه قضائیه افزود: نمیتوانیم فارغ از مردم کارنامه عملکرد خود را بنویسیم. دستگاه قضائی زمانی موفق است که مردم احساس امنیت، عدالت و رضایت داشته باشند.
خلیلی گفت: کار ویژهای که در قوه قضائیه صورت گرفته است؛ ایجاد سامانه حساسیت سنجی برای ثبت گزارشات و مطالبات مطابق با ذائقه مردم است که بر اساس فراوانی مطالبات و خواستها، اولوبت بندی و در راستای تحقق آن اقدام خواهد شد.
وی افزود: این سامانه به ما کمک میکند تا بر اساس ذائقه و نیاز واقعی مردم برنامهریزی کنیم. برای نمونه، وقتی گزارشهای متعدد درباره یک معضل دریافت میشود، مشخص میشود مردم نسبت به آن حساساند و باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشی از سخنانش با اشاره به اهمیت حضور میدانی دادستانها در میان مردم گفت: دادستان باید در میان مردم باشد، از نزدیک دردها و مشکلات آنان را ببیند و مردم باید احساس کنند دادستان شهرشان با اقتدار و در کنار آنان حضور دارد.
خلیلی با اشاره به نقش مردم در اقتدار نظام اسلامی گفت: پایههای قدرت نظام بر اساس حضور و نقشآفرینی مردم است. اقتدار بدون اخلاق و رضایت عمومی، اقتدار پایداری نیست. همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودهاند، توجه به مردم و رعایت اخلاق باید در رأس همه تصمیمگیریها باشد.
همایش یک روزه دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها با حضور حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام موحدی دادستان کل کشور، حجتالاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادستانهای مراکز استانها با موضوع نقش دادستانها در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت انسجام ملی امروز (یکم آبان ماه) در گرگان در حال برگزاری است.