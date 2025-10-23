گمیشان، قطب آینده کشاورزی و آبزی‌پروری ایران

مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور گفت: استان گلستان و به‌ویژه گمیشان، با ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و زیرساختی، می‌تواند به قطب توسعه شهرک‌های کشاورزی و آبزی‌پروری در کشور تبدیل شود و ما متعهد به حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع برای تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای هستیم.