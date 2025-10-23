پخش زنده
مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور گفت: استان گلستان و بهویژه گمیشان، با ظرفیتهای بینظیر طبیعی و زیرساختی، میتواند به قطب توسعه شهرکهای کشاورزی و آبزیپروری در کشور تبدیل شود و ما متعهد به حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع برای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیمان اسکندری روز پنجشنبه در نشست راهبردی مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی در گمیشان بر ضرورت همافزایی بین دستگاههای اجرایی برای پیشبرد سریع پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و افزود: هدف ما، بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای گمیشان برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید است.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست، این پروژهها را فرصتی طلایی برای تحول اقتصادی منطقه دانست.
عبدالجلال ایری اظهار کرد: این طرحها نهتنها اشتغالزایی پایدار را تقویت میکنند، بلکه گامی بلند در راستای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و شیلاتی هستند.
همچنین امروز با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور با همراهی مدیران گلستان و در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری اراضی، طرح امکانسنجی ایجاد شهرک گلخانهای در شهرستان گمیشان به مساحت ۳۲ هکتار مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید، ظرفیتها و زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای این پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت.
هدف از اجرای این طرح، توسعه تولید محصولات گلخانهای، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه و افزایش تولید در واحد سطح عنوان شده است.