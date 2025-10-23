وزیر امور خارجه گفت: ما برای برون رفت از تحریم و فشار دشمنان نتوانستیم به خوبی از ظرفیت داخلی بهره ببریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیرامور خارجه در آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: نقاط ضعف ما در تحریم و فشار‌های خارجی نیست اگرچه این تحریم ها نیز آسیب های خود را دارد ولی نکته مهم این است که ما از ظرفیت‌های داخل کشور به اندازه کافی استفاده نکردیم.

سید عباس عراقچی افزود: استفاده از ظرفیت های داخلی برای مقابله با تحریم، با روان سازی قوانین، آیین نامه و ایجاد تسهیل در صادرات برای فعالیت تجاری و همکاری اقتصادی و گسترش آن با کشور‌های همسایه انجام می شود.با این اقدامات، می توان ارز بیشتر به کشور وارد کرد و اشتغال آفرینی انجام داد.

وی گفت: ما باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اما این به این معنی نیست که وزارت خارجه از مأموریت خود نسبت به خنثی سازی تحریم‌ها کوتاه بیاید و این همایش گامی مهم در تحقق این هدف است.

وزیرامور خارجه افزود: تمام موضوع های مورد بحث در نشست دو روزه منطقه‌ای دیپلماسی استانی جمع بندی می شود و پس از بررسی و تحلیل به سفرای خود در کشور‌های مختلف ارسال خواهیم کرد.

در این نشست روسای ۴ کارگروه جمع بندی خود از این نشست ارائه دادند.

نشست دو روزه منطقه‌ای دیپلماسی استانی با حضور وزرای امور خارجه، میراث فرهنگی، ۱۲ سفیر ایران و استانداران ۳ استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و معاونین وزارتخانه‌های مختلف در مشهد برگزار شد