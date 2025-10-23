امام جمعه سردشت گفت: دشمنان پس از شکست در جنگ ۱۲ روز، با ترور علمای اهل‌سنت درصدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، اما ملت ایران متحدتر از گذشته در برابر توطئه‌ها ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه سردشت با محکومیت حادثه تروریستی علیه علمای اهل‌سنت بلوچ از جمله ملاکمال و دیگر شخصیت‌های برجسته این منطقه گفت: این علما جایگاه والایی در میان مردم از نظر وحدت، همزیستی اقوام و مذاهب داشتند.

ماموستا محمد واوی با اشاره به شکست ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک ایران اظهار کرد: دشمنان پس از ناکامی در میدان نبرد، اکنون با ترور شخصیت‌های دینی درصدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند و این اقدامات نشان‌دهنده وحشت آنان از اتحاد ملت ایران است.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دشمنان با انجام ترور‌های کور تلاش کرده‌اند اراده ملت را تضعیف کنند، اما مردم ایران، به‌ویژه اهل‌سنت، نه‌تنها از آرمان‌های انقلاب فاصله نگرفته‌اند بلکه مقاوم‌تر از گذشته در برابر دشمن ایستاده‌اند.

امام جمعه سردشت تصریح کرد: دشمنان استکباری می‌کوشند با ایجاد تنش‌های مذهبی و هدف قراردادن علمای اهل‌سنت و شیعه، اختلاف در کشور ایجاد کنند، اما اتحاد و همبستگی مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر ثابت کرد که ملت در برابر دشمن یکپارچه است.

ماموستا واوی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در جنگ تحمیلی اخیر تمام اقوام و مذاهب کشور در کنار یکدیگر علیه دشمن ایستادند، مردم ایران فریب توطئه‌ها را نخواهند خورد و راه شهیدان همچنان ادامه خواهد داشت.