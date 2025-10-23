به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارگردان نمایش یک تَن گفت: این اثر اقتباسی آزاد از شاهنامه فردوسی است که با نگاهی فلسفی و شاعرانه، نبرد گردآفرید را به بازتابی از نبرد درونی انسان معاصر بدل کرده است.

احسان جانمی افزود:رسول هنرمند، مائده وحید، الهام رضایی، رزیتا کروندی، عباس فخری، فاطمه الماسی، متین روشنک و احمدرضا ظهرابی‌نژاد گروه بازیگران اصلی این نمایش را تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص پیام این نمایش به مخاطب گفتک هرکس باید قهرمان درون خودش را پیدا کند، ما در دورانی زندگی می‌کنیم که مردم دنبال قهرمان بیرونی می‌گردند، اما فراموش کرده‌اند که قهرمان واقعی درون خودشان است، «یک‌تن» دعوتی به بازگشت به خویشتن، به هویت و به مسئولیت فردی و ملی است.

نمایش «یک‌تَن» از ۲۳ مهر تا ۹ آبان از ساعت ۱۹:۱۵ در سالن اصلی تالار هنر اصفهان روی صحنه است.