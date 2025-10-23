پخش زنده
مشاور اقتصادی رئیس جمهور: اقدامات بسیار خوبی در راستای جذب گردشگر در استان یزد انجام گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقاپور در نشست با فعالان گردشگری استان با بیان اینکه استان یزد در قلب ایران قرار دارد و دارای مزیتهای خیلی خاص است، گفت: این استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند پایلوت کشوری باشد.
وی افزود: اقدامات خیلی خوبی با همدلی مسئولان در راستای جذب گردشگر در دست انجام است که در همین زمینه استان یزد میتواند در جذب گردشگر در همه گروههای سنی فعال باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با اقدامات در دست انجام، استان یزد همواره جزء سه استان برتر کشور در حوزه گردشگری باشد.
وی ادامه داد: این استان ظرفیتهای بالایی در زمینه کویر و کویر نوردی دارد، اما اقدامات انجام شده در این زمینه رضایت بخش نیست و باید در این خصوص اقدامات خوبی صورت بگیرد.
آقایی درباره بافت فرسوده شهر یزد گفت: هماهنگیهایی با وزیر راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت تا برای بازسازی این مناطق اتفاق خوبی رقم بخورد.
وی اظهار داشت: این گفتوگوها باعث همدلی و تعامل بیشتر فعالان بخش خصوصی و دولت میشود و به طور قطع با مکانیسم همدلی داخلی میتوانیم راهگشای بسیاری از مسائل استان باشیم.