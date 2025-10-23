\u062d\u0627\u0641\u0638\u0627\u0646 \u0648 \u0642\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u062d\u0641\u0638\u060c \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a\u060c \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642 \u0648 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.