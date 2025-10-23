پخش زنده
سومین سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام در این بارگاه نورانی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت گرامیداشت سومین سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام؛ مراسم بزرگداشت شهدا؛ پس از نماز مغرب و عشا در این بارگاه نورانی در حال برگزاری است .
حجت الاسلام والمسلمین حامد کاشانی سخنران این مراسم است و حاج سعید و محمدحسین حدادیان به یاد شهدای مظلوم حرم مداحی میکنند.
همچنین به همین مناسبت فردا شب این مراسم با حضور حجتالاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان و حاج میثم مطیعی برگزار خواهد شد.