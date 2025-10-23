

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد درخشش تکواندوکاران ما در روز اول رسمی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: اگرچه مسابقات از سه روز در برخی از رشته‌ها آغاز شده بود، اما امروز بعد از افتتاحیه اولین روز رسمی این رقابت‌ها بود که تکواندوکاران ما در بخش پومسه غوغا کردند و ۶ مدال برای کاروان ایران به دست آمد که سه مدال آن طلا و سه مدال برنز بود و به تکواندوکاران و فدراسیون تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: ورزشکاران پومسه ایران موفق شدند در این مسابقات در رتبه اول قرار بگیرند با توجه به ۶ مدالی که گرفتن و ارزش این کار زمانی مشخص می‌شود که کره جنوبی در این رقابت‌های امروز نتوانست مدال طلا کسب کند و این نشان از سطح بالای رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین دارد.

وی ادامه داد: امیدوارم این درخشش در روز اول مسابقات در دیگر رشته‌ها هم تکرار شود و کاروان کشورمان صاحب مدال‌های بیشتری شود ضمن اینکه قبل از شروع رسمی مسابقات رشته‌های پنجاک سیلات و کوراش موفق شدند ۵ مدال به دست بیارورند.

علی نژاد در مورد تدارک نوجوانان و جوانان حاضر در رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ گفت: برای تدارک کاروان سفیران امید تبعیضی با بزرگسالان قائل نشدیم ما دو رویداد مهم در پیش داشتیم یکی بازی‌های آسیایی جوانان که الان در حال برگزاری و پس از این به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض اعزام خواهیم داشت؛ هر تدارکی برای کاروان اعزامی به ریاض در نظر گرفته شده بود برای کاروان نوجوانان و جوانان اعزامی به بحرین هم لحاظ شده بود.