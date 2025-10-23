رقابت بانوان در رشته قرائت ترتیل بخش آوایی مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم امروز در نوبت بعد از ظهر و از ساعت ۱۵ ، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه، رقابت بانوان در بخش آوایی مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم به میزبانی سنندج از امروز اول آبان آغاز شد.

در نوبت بعد از ظهر و شب روز نخست رقابت بانوان در این دوره از مسابقه‌ها که از ساعت ۱۵ تا ۲۰:۴۵ در حال برگزاری است، بانوان زیر در رشته قرائت ترتیل شرکت خواهند کرد:

آذرمان صادقی از تهران، عاطفه ناصح از گیلان، فائزه‌سادات قریشی نسب از تهران،‌ام‌البنین طالبی از آذربایجان شرقی، پرنیان عصابخش از تهران و فاطمه پیروی سنگری از قم.

در رشته قرائت بالای ۱۸ سال نیز آذر فرجی از تهران، زینب خزعلی‌زاده از خوزستان، معصومه صحرایی از اصفهان، زهرا حسین‌پور از تهران، لیلا دورقی احمدی از خوزستان، محدثه رمضان‌پور از سمنان و بهاره پانیاز از کرمانشاه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در بخش پایانی رقابت‌های روز نخست بانوان و در رشته حفظ بالای ۱۸ سال نیز حانیه برخورداری از یزد، نرجس‌خاتون جعفری از بوشهر، زینب امین‌پور از قم، راضیه امین از البرز، زهرا قربانی سینی از اصفهان، فاطمه ابراهیمی از فارس محفوظات خود را براساس قرعه داوری ارائه خواهند کرد.

اما بانوان شرکت‌کننده در رشته حفظ ۲۰ جزء این دوره که با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت عبارتند از: نفیسه مصور از اصفهان، پروین یاری‌گجن از آذربایجان شرقی، زهرا فخیمی از اردبیل، فاطمه احمدی از فارس، رقیه خزعلی‌زاده از خوزستان، زینب دلیری از قم، زهرا میرزایی از اصفهان، مطهره فاتحی از چهارمحال و بختیاری، زهره خلیلی از قم، فاطمه عباسی سمنانی از تهران و شیما مهرآبادی از مرکزی.

بر اساس این گزارش، امروز در نوبت صبح و از ساعت ۹ تا ۱۲ بانوان حافظ شرکت‌کننده در این دوره از مسابقه‌ها در بخش حفظ استقامتی با یکدیگر به رقابت پرداختند و به موازات این رویداد در سالن سلیمان خاطر شهر سنندج و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ نیز شاهد رقابت بانوان در رشته حفظ ۲۰ جزء بودیم.

بانوان شرکت‌کننده در حفظ استقامتی را حانیه برخورداری از یزد، نرجس خاتون جعفری از بوشهر، زینب امین‌پور از قم، راضیه امین از البرز، زهرا قربانی سینی از اصفهان و فاطمه ابراهیمی از فارس تشکیل دادند.

گفتنی است چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم با شعار «قرآن، کتاب وحدت» تا ۵ آبان در استان کردستان برگزار خواهد شد.