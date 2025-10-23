در جوار بارگاه منور امام رضا علیه‌السلام، فیلم سینمایی «مجنون» با حضور عوامل فیلم و جمعی از خادمان و کارکنان آستان قدس رضوی به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی گفت:فیلم سینمایی «مجنون» با حضور عباس نادران، تهیه‌کننده و بازیگران اصلی آن از جمله؛ سجاد بابایی، مهدی حسینی، محمد رشنو و محمدرسول صفری، به‌صورت ویژه برای مسئولان، کارکنان و خدام این آستان مقدس اکران شد.

امیر خالقی افزود: این فیلم امروز ظهر در مرکز دائمی نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی واقع در پارکینگ شماره یک حرم مطهر به اکران درآمد.

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی گفت: فیلم مجنون محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. داستان این فیلم به بخش‌هایی از زندگی پر افتخار شهید مهدی زین‌الدین و برادرش شهید مجید زین‌الدین می‌پردازد که در جریان جنگ تحمیلی، فرماندهی و راهبری لشکر ۱۷ علی بن‌ابی‌طالب (ع) را بر عهده داشتند و بخش مهمی از عملیات خیبر را در جزیره مجنون به پیش بردند.

مجنون ؛ اولین تجربه سینمایی کارگردان مستندساز

خالقی افزود: کارگردانی فیلم «مجنون» را مهدی شامحمدی برعهده دارد که از کارگردانان شناخته‌شده در سینمای مستند است و با این فیلم اولین کارگردانی فیلم بلند سینمایی را در کارنامه خود تجربه کرد. عباس نادران که تهیه‌کنندگی «مجنون» را برعهده دارد در مقام تهیه‌کننده تا به امروز فیلم‌هایی همچون «شاه‌کش» و «شادروان» را به سرانجام رسانده است و این فیلم اولین همکاری او با سازمان اوج محسوب می‌شود.

افتخارات مجنون در جشنواره فجر

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی با بیان اینکه فیلم سینمایی «مجنون» در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب چندین سیمرغ بلورین شد، افزود: سیمرغ بلورین بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جمله این افتخارات است.