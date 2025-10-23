به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته ۲ آبان ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه ها دکتر فرشاد محمدی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی خواهد بود.

یک ساعت مانده به اذان محفل آدینه برگزار می شود و خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.