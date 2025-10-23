رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در تکمیل برج آبگیر سد سردشت برای بهبود کیفیت آب شرب شهر‌های سردشت و ربط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در سفر به شهرستان سردشت بر ضرورت تسریع در تکمیل برج آبگیر سد سردشت برای رفع مشکل طعم و بوی آب شرب شهر‌های سردشت و ربط تأکید کرد.

وی در بازدید از تصفیه‌خانه و برج آبگیر سد سردشت، گفت: با توجه به زیر آب رفتن چاه‌های تأمین آب شرب پس از ساخت سد، باید شرکت آب‌نیرو هرچه سریع‌تر پروژه برج آبگیر را تکمیل کند تا آب شرب مردم از کیفیت مطلوب برخوردار شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به مصرف ۳۳۰ لیتر بر ثانیه آب شرب در شهرستان سردشت افزود: اکنون بخشی از آب از لایه‌های پایین سد برداشت می‌شود که طعم و بوی نامناسبی دارد و لازم است با بهره‌برداری از برج آبگیر این مشکل برطرف شود.

محمدجواد عسکری همچنین در بازدید از واحد‌های تولیدی و صنعتی سردشت اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران محلی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی از اولویت‌های کمیسیون کشاورزی است و با پیگیری‌های لازم، موانع تأمین مالی این طرح‌ها برطرف خواهد شد.

او در خصوص پروژه تصفیه شکر خام سردشت نیز گفت: این طرح از مصوبات سفر دولت به استان بوده و با وجود مصوبه پرداخت تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی، هنوز تأمین اعتبار نشده است. کمیسیون کشاورزی این موضوع را تا تحقق نهایی پیگیری می‌کند.



وزارت نیرو موظف شد ظرف یک ماه مطالعات بهبود کیفی آب سد را انجام دهد، همچنین پروژه‌های آبیاری و فاضلاب شهری در اولویت اجرایی قرار گرفتند. علاوه بر این، برای حمایت از اشتغال، ۳۵ میلیارد تومان اعتبار از محل دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری به طرح مرغ تخم‌گذار سردشت اختصاص یافت که از مهمترین مصوبات این سفر بودند.