به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال الدین امیری در سومین گردهمایی سالانه «رسم مهربانی» استان گفت: این مراسم با حضور بیش از ۱۵۰ کودک و بیمار خاص و خانواده‌های آنان و همچنین اعضای مجمع خیرین سلامت استان در خرم آباد برگزار شد.

وی، هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد نشاط اجتماعی در میان بیماران خاص عنوان کرد.

در لرستان بیش از هزار و ۱۰۰ بیمار خاص شناسایی شده است که بخش قابل توجهی از خدمات دارویی و درمانی آنها با حمایت مجمع خیرین سلامت استان انجام می‌شود.