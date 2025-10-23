طبق اعلام مدیرعامل سایپا به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدید ۱۱ محصول شرکت خودروسازی سایپا اعلام شد.



به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از آنکه ایران خودرو درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده و پیش از آن اعلام کرده بود که قیمت محصولات خود را در ۲۷ مهرماه افزایش می‌دهد، امروز هم سایپا از افزایش قیمت ۱۱ محصول خود رونمایی کرد و نامه افزایش قیمت محصولات خود را در سامانه کدال بارگذاری کرد.

بر اساس این گزارش، طبق اطلاعیه شرکت سایپا، قیمت محصولات در کارخانه عبارت است از: کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه به ۴۷۰ میلیون تومان، ساینا به ۴۲۴ میلیون تومان، اطلس به ۶۵۵ میلیون تومان، شاهین دستی به ۷۷۴ میلیون تومان و شاهین اتومات هم به ۸۴۴ میلیون تومان رسید.