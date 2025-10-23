پخش زنده
امروز: -
کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای دِزَک شهرستان سراوان به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: این مدرسه با مشارکت خیر محمدابراهیم مرادی و فاروق مرادی ساخته خواهد شد.
میثم لکزایی افزود: این طرح با زیربنای هزار و ۲۸۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث میشود و پس از بهرهبرداری زمینه تحصیل صدها دانشآموز را در فضایی استاندارد، ایمن و مجهز فراهم خواهد کرد.
وی ضمن تقدیر از اقدام این خانواده خیر مدرسهساز خاطرنشان کرد: خیرین نیکاندیش با مشارکت در ساخت فضاهای آموزشی، نقشی بیبدیل در تحقق عدالت آموزشی دارند و حضورشان در کنار دولت نویدبخش آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان امروز به همت خیران شاهد رشد چشمگیر طرحهای مدرسهسازی در مناطق محروم است و این حرکت خداپسندانه سرمایهای ماندگار برای توسعه پایدار آموزش در جنوب شرق کشور بهشمار میرود.
وی در پایان تأکید کرد: ادارهکل نوسازی مدارس استان با تمام توان از حضور و مشارکت خیرین حمایت میکند و قدردان همه کسانی است که با نیت الهی آینده فرزندان این دیار را میسازند.