مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و قائم مقام جامعه المصطفی العالمیه بر همکاری مشترک برای ترویج فرهنگ رضوی و برگزاری جشنهای دهه کرامت در کشورهای مختلف تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، در دیدار فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد با حجت الاسلام خالق پور قائم مقام جامعه المصطفی العالمیه، محورهای همکاری مشترک دو مجموعه در راستای توسعه فرهنگ و سیره رضوی بررسی شد.
بر اساس برنامههای مورد توافق، جشنهای دهه کرامت با همکاری دو مجموعه در کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد. همچنین ترجمه آثار رضوی به زبانهای زنده دنیا در دستور کار قرار گرفته است تا پیام فرهنگ رضوی گستردهتر به مخاطبان بینالمللی منتقل شود.
در ادامه، شناسایی و معرفی فعالان حوزه رضوی در کشورهای مختلف به عنوان خادمان فرهنگ رضوی و استفاده از فعالان فضای مجازی در سطح جهانی برای ترویج سیره رضوی از دیگر برنامههای همکاری اعلام شد.
تشکیل کارگروه مشترک بین دو مجموعه برای پیشبرد این برنامهها و هماهنگی اقدامات اجرایی، از دیگر تصمیمات این دیدار بود.