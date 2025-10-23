پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از ثبت رکورد فرونشست سالانه به میزان ۱۴ تا ۱۵ سانتیمتر در دشت یزد ـ اردکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی در تشریح وضعیت فرونشست زمین در استان اظهار داشت که دادههای ماهوارهای نشان میدهد هر ساله چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر شاهد فرونشست زمین در دشت یزد ـ اردکان هستیم.
وی با بیان اینکه دشت یزد ـ اردکان با سالانه ۱۴ تا ۱۵ سانتیمتر فرونشست رکورددار استان یزد است، افزود: دشتهای مهریزـ بهاباد، ابرکوه و مناطق اطراف میبد و اردکان نیز جزو مناطق بحرانی و آسیبدیده در این زمینه به شمار میروند.
بالاکتفی، این پدیده را فراتر از یک آمار و عدد دانست و تصریح کرد: اگر امروز برای کنترل آن اقدام نشود، در آینده ممکن است برخی مناطق استان یزد غیرقابل سکونت شوند.
مدیرکل مدیریت بحران یزد ادامه داد: مهمترین عامل فرونشست در استانهای خشک از جمله یزد، برداشت بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی است و با توجه به اقلیم خاص یزد و وابستگی شدید این استان به منابع زیرزمینی، خطر فرونشست در سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته است.