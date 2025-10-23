تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز
با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار پورجمشیدیان گفت:خوش به حال همه کسانی که خالصانه برای امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت خدمت میکنند و میدانند اجر و ثواب همه آنها نزد پروردگار محفوظ است.
وی با بیان اینکه با عنایت الهی اربعین امسال از بهترین و امنترین اربعینهایی بود که برگزار شد افزود: این حرکت و پیاده روی حسینی تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) ادامه دارد اما باید کارمان را اساسیتر و نهادینهتر کنیم.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با قدردانی از تلاشهای موکبهای استان در برگزاری بزرگترین اجتماع عالم تشیع گفت:حضور و خدمت همه ما در این مراسم بزرگترین افتخار است و بنا داریم در مدیریت استان برای این اجتماع باشکوه هر سال بهتر از سال گذشته برنامه ریزی کنیم.
محراب داوری معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۵۱ موکب در اربعین حسینی امسال در کربلا، سامرا، کاظمین، نجف و مرزهای کشور مستقر شده و به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی کردند.
داوری افزود:ما به یک دیپلماسی جدی در زمینه ارتباط ستاد اربعین استان با استانداریهای نجف و کربلا نیاز داریم تا بتوانیم مشکلات مواکب را برای مراسمهای اربعین سالهای آینده حل کنیم.
وی با بیان اینکه در کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین صداوسیمای آذربایجان شرقی با تهیه و پخش ۱۲۰ ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی خوش درخشید گفت:در کمیتههای مختلف ستاد اربعین استان اقدامات ارزشمندی برای خدمت به زائران حسینی انجام گرفت و شاید تنها استانی بودیم که مشکل حمل و نقل در جابجایی مسافران نداشتیم.
داداش زاده رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی گفت: نزدیک ۵۰ میلیارد تومان کمک مالی به مواکب اهدا شد و توسط ۵۱ موکب استان نزدیک ۹میلیون زائر در مدت ۱۲ روز خدمات دریافت کردند.