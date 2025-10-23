ارتقاء سامانه «فواد»؛ نظارت سیستمی و افزایش شفافیت در پاسخگویی اداری
رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح آخرین وضعیت و قابلیتهای افزوده شده به سامانه فواد (سامانه رسیدگی به شکایات)، بر جهش محسوس در فرآیند پاسخگویی و نظارت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
داوودی با اشاره به آغاز اجرای این سامانه از ۱۶ اردیبهشت در استان قزوین و پیگیری آن در البرز (اول مرداد) و تهران (اول مهر)، از افزایش چشمگیر تماسها پس از راهاندازی در تهران خبر داد.
وی افزود: در راستای تکمیل فرآیندها، سه قابلیت کلیدی جدید به سامانه اضافه شده است؛ بررسی سیستمی تماسهای خروجی (از اول آبان): بر خلاف گذشته که بررسی رضایت یا عدم رضایت شهروندان از پیگیری دستگاهها به صورت تلفنی انجام میشد، از این پس این مرحله به صورت سیستماتیک و سیستمی در سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین پیشرفتها، قرار گرفتن مدیران استانی در جریان شکایات شهروندان از دستگاههای زیرمجموعه خود است. این امر گام بلندی در جهت تسریع و عملیاتی شدن پیگیریها در سطح استانها محسوب میشود.
به گفته این مسئول؛ در راستای حفظ حریم خصوصی، ارائه اطلاعات هویتی شهروند به دستگاه اجرایی برای پیگیری دقیقتر، منوط به کسب اجازه صریح از شهروند خواهد بود. اگر شهروند تمایل به حفظ محرمانگی داشته باشد، پیگیری با روال قبلی ادامه خواهد یافت.
داوودی تأیید کرد : شهروندان میتوانند به سادگی وضعیت شکایت خود را پیگیری کنند. پس از ثبت شکایت، یک کد پیگیری صادر میشود. شهروندان با شمارهگیری ۱۲۸ و انتخاب گزینه ۲ (پیگیری شکایت) و وارد کردن کد پیگیری، میتوانند از مرحله فعلی پرونده، مرجع رسیدگیکننده و زمان باقیمانده تا حل و فصل آن مطلع شوند. هدفگذاری مرکز بر این است که رسیدگیها در زیر سه ساعت به سرانجام برسد، که مواردی در نیم ساعت نیز ثبت شده است.
رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در خصوص برنامههای آتی، مرکز در حال حاضر زیرساختهای سامانه را بر اساس تجربه سه استان پایلوت مورد ارزیابی و اصلاح مجدد قرار میدهد.
داوودی اظهار امیدواری کرد که در صورت اطمینان از آمادگی زیرساختها، این سامانه یا به صورت مرحلهای از طریق سه استان، یا به صورت یکباره در کل کشور تا دهه فجر عملیاتی و زیر بار برود.