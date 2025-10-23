راه اندازی کتابخانه سیار در سراب
فرماندار سراب از راه اندازی کتابخانه سیار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علی جهانی در جلسه پیگیری مشکلات کتابخانههای عمومی با تاکید بر ضرورت راه اندازی کتابخانه سیار در مناطق شهری و روستایی گفت:در تلاش هستیم با کمک شهرداریها و دهیاریهای یک دستگاه مینی بوس با عنوان کتابخانه سیار خریداری کرده و نسبت به جمعیت مناطق این کتابخانه در دسترس اهالی قرار گیرد.
وی خواستار تسریع در روند عملیات بهسازی ساختمان کتابخانههای قدیمی شد.
بابایی مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی نیز از بهسازی ساختمان کتابخانه عمومی شهر شربیان خبر داد و گفت:این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در اجراست.
وی گفت:مرمت و بهسازی کتابخانه شهدای روستای فرکوش از توابع بخش مرکزی سراب به اتمام رسیده است.