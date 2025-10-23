پخش زنده
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان توضیحاتی در خصوص صدور مجوز برای کنسرت عرفان طهماسبی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان بهویژه هنرمندان خوزستانی، اظهار داشت:عرفان طهماسبی فرزند خوزستان است و بیتردید همه ظرفیتهای استان تمایل دارند تا شاهد اجرایی شایسته، درخور شأن مردم و در تراز نام خوزستان از سوی این هنرمند باشند.
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای فراهمسازی زمینه برگزاری کنسرت عرفان طهماسبی بیان کرد:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اراده خود را نشان داد تا در کوتاهترین زمان ممکن، سالن مورد نظر تیم اجرایی ایشان مورد بررسی قرار گرفته و کد سالن برای آن صادر شود. با این حال بدیهی است که صدور مجوز اجرای صحنهای تنها با مکاتبه یک نهاد انجام نمیشود و نیازمند هماهنگی و اخذ تأییدیه از سایر دستگاههای مرتبط نیز هست که متأسفانه در بازه زمانی مدنظر، آن مراحل به طور کامل طی نشد و تنها به ارایه یک درخواست بسنده شد که آنهم بعد از برگزاری جلسه شورای موسیقی اداره کل بود ولی با همه این اوصاف ما آمادگی همکاری و همراهی لازم را داریم و تبعیض و یا هرگونه تعبیر و عنوان دیگری را که مطرح شده است را دور از شأن فرهنگ و هنر خوزستان میدانیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان خاطر نشان کرد: در گفتوگوهای انجامشده با مدیر برنامههای آقای طهماسبی، پیشنهاد اجرای چند سانس مطرح شد که اداره کل نیز آمادگی خود را برای صدور مجوز در همان بازه زمانی اعلام کرد؛ اما با توجه به درخواست ایشان مبنی بر برگزاری ۱۰ تا ۱۲ سانس در تاریخهای یکم تا دهم، و همزمانی آن با اجرای از پیش برنامهریزیشدهای که در شورای موسیقی اداره کل مصوب شده بود، مقرر شد این اجراها به پس از ایام فاطمیه موکول شود
براتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد فرهنگی مجموعه مدیریت استان گفت:تمام تلاش مجموعه فرهنگی، هنری و مدیریت عالی استان بر این است که برای مردم خوزستان فضایی سرشار از نشاط اجتماعی و امید ایجاد شود. برگزاری رویدادهای هنری، موسیقیایی و فرهنگی از جمله کنسرت عرفان طهماسبی، دقیقاً در همین مسیر و با همین نگاه طراحی و پیگیری میشود.