\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0633\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0633\u0647 \u062e\u06cc\u0631\u0633\u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u06f5 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0644\u063a \u0628\u0631 \u0633\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062e\u06cc\u0631 \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0646\u0698\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.